به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی اظهار داشت: مأموران کلانتری‌های یزد با همکاری ماموران یگان امداد، طرح جمع آوری معتادان متجاهر را به مدت یک هفته اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی مرجع قضائی با ورود به پاتوق معتادان متجاهر ، ۷۷ نفر را دستگیر و جهت بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به مرکز بازپروری تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد در خاتمه با اشاره به اینکه اجرای این طرح مورد رضایت مردم قرار گرفته از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، پلیس را مطلع سازند.