وزیران اقتصاد ایران و تجارت پاکستان در دیداری در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی، راهکارهای رفع موانع ترانزیتی در مرزهای مشترک، تسهیل حمل‌ونقل کالا و توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور را بررسی کردند.

ایران و پاکستان بر رفع موانع مرزی و تسهیل تجارت تأکید کردند

ایران و پاکستان بر رفع موانع مرزی و تسهیل تجارت تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با جام کمال خان، وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور و تسهیل فرآیند‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات تجاری، بر پیگیری راهکار‌های عملی برای رفع موانع موجود در مسیر تجارت و حمل‌ونقل کالا میان ایران و پاکستان تأکید کردند.

رفع موانع ترانزیتی در مرز‌های مشترک

بررسی مشکلات و موانع تردد کامیون‌ها در مرز ریمدان، استفاده مؤثرتر از ظرفیت مرز میرجاوه و فراهم‌سازی امکان تردد و حمل‌ونقل روان‌تر کالا میان دو کشور، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین، طرفین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه ظرفیت مناطق آزاد و مناطق مرزی با هدف تسهیل تجارت و افزایش مبادلات اقتصادی تأکید کردند.

فعالیت مستمر و هماهنگ گمرکات مرزی و بهبود سازوکار‌های اجرایی در مبادی ورودی و خروجی دو کشور نیز از دیگر محور‌های مورد بحث در این دیدار بود.

دو طرف در این دیدار تاکید کردند که بهبود هماهنگی‌های گمرکی و تسهیل فرآیند‌های اجرایی می‌تواند با کاهش زمان و هزینه ترخیص و انتقال کالا، به روان‌سازی جریان تجارت میان دو کشور کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر تجارت پاکستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، بر ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، مواد غذایی و سایر کالا‌های مورد نیاز دو طرف تأکید کردند.

در این دیدار، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در مناطق مرزی، علاوه بر تقویت پیوند‌های اقتصادی ایران و پاکستان، به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای امنیت و توسعه پایدار شهر‌های مرزی مورد توجه قرار گرفت.

دو طرف در پایان بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده با هدف تبدیل توافقات به اقدامات اجرایی و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور تأکید کردند.