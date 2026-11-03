فردا مردم کهگیلویه و بویراحمد و بویراحمد برای تداوم راه استکبارستیزی در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نوجوانان غیور و انقلابی استان با سر دادن شعار‌های حماسی و رجزخوانی‌های انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، آمادگی قاطع و همه‌جانبه خود را برای حضور باشکوه، پرشور و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام کردند تا بار دیگر بر تداوم راه استکبارستیزی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز با شعار محوری: «میثاق با شهیدان ؛ نبرد با استکبار» در مناطق مختلف استان با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم ولایتمدار، انقلابی و استکبارستیز مرکز استان آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام خاضع با بیان این که یوم‌الله ۱۳ آبان امسال روزی ویژه و متفاوت است و روز خون‌خواهی امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است، افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و سرودهای حماسی و ضداستکباری توسط دانش‌آموزان در میدان هفت تیر یاسوج اجرا خواهد شد و غرفه‌های فرهنگی و هنری نیز در مسیر راهپیمایی دایر خواهد بود.

مسیرهای راهپیمایی و زمان شروع مراسم در نقاط مختلف استان به شرح ذیل است:

🔹یاسوج: میدان هفت تیر، خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی، میدان امام حسین (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸دهدشت: سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان امام حسین (ع)، بلوار شریعتی، میدان مرکزی، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔹گچساران: مصلای امام خمینی (ره)، روگذر شهید تندگویان، میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸لیکک: از میدان قدس به سمت میدان مرکزی، ساعت ۹ صبح

🔹سی‌سخت: میدان الله، چهارراه ولی عصر (عج)، سیل‌بند، حرم امامزاده سید محمد (ع)، ساعت ۱۰ صبح

🔸لنده: از جلوی بلوار جهاد کشاورزی، بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، خیابان کتابخانه، خیابان شهید فهمیده، میدان انقلاب، ساعت ۱۰ صبح

🔹باشت: از ایستگاه مسافربری به سمت چهار راه کتاب ، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸چرام: میدان شهدای فراجا، خیابان ولی عصر (عج)، میدان فرشته، میدان عصر عاشورا، خیابان شهید محمدزاده، ساعت ۸:۳۰ صبح

🔹مارگون: از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹ صبح

🔸پاتاوه: از جلوی بخشداری، خیابان امام خمینی (ره)، مصلای امام هادی (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔹سوق: مسجد امام حسین (ع)، خیابان شهدا، خیابان شهید سپهبد سلیمانی، میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸دیشموک: میدان شهدا، بلوار دل‌افروز، میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، بلوار آزادی، دبیرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔹قلعه‌رئیسی: گلزار شهدا، میدان انقلاب، خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)، گلزار شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸سرفاریاب: گلزار شهیدان دیرباز، گلزار شهدای مرکزی، دبیرستان دخترانه اسماء، ساعت ۹ صبح

🔹کبگیان: از میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح

🔸لوداب: از جلوی بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔹سپیدار: از جلوی حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع)، بلوار شهدا، مدرسه راهنمایی شهدا، ساعت ۹ صبح

🔸ممبی: از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء (ع)، مدرسه دخترانه حدیث و کوثر، ساعت ۹ صبح

🔹سرآسیاب: از بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج، ساعت ۹ صبح

🔸بوستان: از جلوی بخشداری، خیابان گلستان، روبروی مرکز جامع سلامت، ساعت ۸ صبح

🔹گچ‌بلند: از مسجد امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح

🔸شیتاب: از جلوی بخشداری تا گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح

🔹جاورده: مدرسه شمس تبریزی، خیابان امام خمینی (ره)، گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح

🔸بردپهن زیلایی: از دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

🔹اسفندان: از دبیرستان علامه جعفری تا گلزار شهدا، ساعت ۹:۳۰ صبح

🔸امامزاده جعفر: از مدرسه انصار شهرک مهاجرین تا امامزاده جعفر (ع)، ساعت ۹ صبح