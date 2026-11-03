وزیر امور خارجه پس از سفر به عشق آباد در شبکه ایکس نوشت: تاریخ مشترک و پیوندهای عمیق فرهنگی، بنیانی مستحکم برای گسترش همکاری‌ها است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی پس از سفر به عشق‌آباد در شبکه ایکس نوشت: باعث خرسندی است که در عشق‌آباد با رئیس‌جمهور سردار بردی‌محمداف دیدار کردم و گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با دوست و همتای خود، رشید مردوف وزیر امور خارجه، داشتم.

تاریخ مشترک و پیوند‌های عمیق فرهنگی ما، بنیانی مستحکم برای گسترش همکاری‌ها فراهم می‌کند.

همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.