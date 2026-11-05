سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل در راستای ارتقای سیما و منظر شهری و ایجاد هماهنگی در جلوه بصری اماکن مذهبی؛ و همچنین راهنمایی بهتر مسافران و گردشگران طرح ساماندهی و یکسان‌سازی تابلوهای مساجد در سطح شهر اردبیل را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اردبیل، طرح ساماندهی و یکسان‌سازی تابلو‌های مساجد با هدف ایجاد وحدت رویه در طراحی و شکل ظاهری تابلو‌های مساجد، ارتقای نظم بصری و هماهنگ‌سازی سیمای این اماکن مذهبی در سطح شهر اجرا می‌شود تا تابلو‌های مساجد در قالب الگویی واحد و هماهنگ ساماندهی شوند.

ساماندهی تابلو‌های مساجد، علاوه بر ایجاد هماهنگی در جلوه بصری اماکن مذهبی، گامی مؤثر در راستای بهبود سیمای شهری و توجه به هویت فرهنگی و مذهبی اردبیل به شمار می‌رود؛ اقدامی که با همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه نظم‌بخشی بیشتر به منظر شهری را فراهم می‌کند.

مهدی خدمتی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل، با اشاره به اهمیت ساماندهی سیما و منظر شهری اظهار کرد: یکسان‌سازی تابلو‌های مساجد سطح شهر، اقدامی در راستای ایجاد نظم بصری، هماهنگی در نمای ظاهری اماکن مذهبی و حفظ هویت فرهنگی و دینی شهر اردبیل است.

وی افزود: مساجد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی شهر، جایگاه ویژه‌ای در هویت شهری دارند و تلاش می‌کنیم با اجرای این طرح و همکاری مجموعه‌های مرتبط، ضمن حفظ شأن و جایگاه این اماکن مقدس، گام مؤثری در جهت ساماندهی منظر شهری و ارتقای زیبایی بصری اردبیل برداریم.