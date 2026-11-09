استان سمنان با تأمین بیش از ۴۰ درصد گچ کشور و برخورداری از معادن غنی، رتبه نخست تولید این ماده معدنی را در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استان سمنان با برخورداری از ۱۰۰ معدن گچ که ۹۰ معدن آن فعال است، سالانه بیش از ۸ میلیون تن گچ استخراج می‌کند و با فعالیت حدود ۵۰ واحد فرآوری، یکی از قطب‌های اصلی تولید این ماده معدنی در کشور به شمار می‌رود.

توسعه صنایع فرآوری و تولید محصولات گچی با ارزش افزوده بیشتر، از ظرفیت‌های مهم بخش معدن استان سمنان برای افزایش تولید، اشتغال و صادرات محسوب میشود