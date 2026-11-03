در اقدامی انسان‌دوستانه و خداپسندانه، خانواده مرحومه پروین امامی با اهدای اعضای بدن این بانوی ۳۶ ساله هوراندی، به چند بیمار نیازمند فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مرحومه پروین امامی در یکی از بیمارستان‌های تهران بر اثر مرگ مغزی دار فانی را وداع گفت و با رضایت خانواده‌اش ۲ کلیه و ۲ قرنیه‌اش به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از ایثار، نوع‌دوستی و بخشندگی خانواده تاج‌الدینی است؛ خانواده‌ای که در اوج اندوه، با تصمیمی بزرگ، امید و زندگی را به دیگران هدیه کردند.