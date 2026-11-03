بنیاد شهید درپیامی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، فرارسیدن روز تاریخی سیزدهم آبان را به تمامی دانش‌آموزان عزیز کشور و به ویژه خانواده معزز شهدای دانش آموز تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بنیاد شهید درپیامی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، فرارسیدن روز تاریخی سیزدهم آبان را به تمامی دانش‌آموزان عزیز کشور و به ویژه خانواده معزز شهدای دانش آموز تبریک گفت.

متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز دانش آموز به شرح زیر است:

سیزدهم آبان ماه، روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران اسلامی و یادآور سه رویداد مهم تاریخی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا؛ رویداد‌هایی که هر یک، برگ زرینی در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار به شمار می‌روند و در امتداد مسیر منتهی به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار دارند.

دانش‌آموزان، سرمایه‌های انسانی و نسل هویت‌ساز کشورند که با سلاح دانش، ایمان و آگاهی، آینده ایران را می‌سازند. آنان همواره در عرصه‌های گوناگون، از علم و پیشرفت تا ایثار و فداکاری، نقش‌آفرین و تاریخ‌ساز بوده‌اند؛ چه آن زمان که در میدان علم و دانش درخشیده‌اند و چه آن هنگام که با شهادت مظلومانه خود، چهره واقعی دشمنان و ماهیت سلطه‌طلبانه استکبار جهانی را آشکار ساخته‌اند.

از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، دانش‌آموزان بسیاری همچون شهید حسین فهمیده و شهید بهنام محمدی، با وجود سن کم، به قهرمانان ماندگار تاریخ این سرزمین تبدیل شده‌اند. شهادت دانش‌آموزان در جنگ‌های اخیر نیز امتداد همان مسیر پرافتخار و گواهی بر تداوم روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری در نسل‌های امروز است.

دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، در فاصله‌ای کمتر از یک سال و در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، با حملات وحشیانه و تجاوزکارانه خود، جان شماری از دانش‌آموزان بی‌گناه و بی‌دفاع را گرفت. بمباران مدرسه «شجره طیبه» در میناب و شهادت ده‌ها دانش‌آموز در این جنایت، نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق انسانی و سندی تلخ از چهره واقعی مدعیان حقوق بشر است؛ جنایتی که خاطره آن در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

بی‌تردید، قلم‌های بر زمین‌مانده دانش‌آموزان شهید، امروز در دستان نسل آگاه، پرتلاش و مسئولیت‌پذیری قرار دارد که با تکیه بر دانش، بصیرت، ایمان و پشتکار، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی را ادامه می‌دهند. دانش‌آموزان امروز، با شناخت و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن، می‌توانند با حفظ وحدت، تقویت آگاهی و تلاش در عرصه علم و فناوری، راه شهدای دانش‌آموز را زنده نگه دارند و در مسیر تحقق آرمان‌های آنان گام بردارند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، فرارسیدن روز تاریخی سیزدهم آبان را به تمامی دانش‌آموزان عزیز کشور و به ویژه خانواده معزز شهدای دانش آموز تبریک عرض می‌نماید.