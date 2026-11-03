مستند کوتاه آنجا که تور‌ها رها شدند، اثر هنرمند مازندرانی، نامزد جایزه در دو بخش جشنواره بین‌المللی فلوریدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر حوزه هنری مازندران گفت: مستند کوتاه «آنجا که تور‌ها رها شدند» به کارگردانی عیسی بابایی، در بخش Festival Season جشنواره بین‌المللی Touchstone فلوریدا آمریکا، در دو بخش بهترین مستند کوتاه و بهترین فیلم‌برداری نامزد دریافت جایزه شده است.

مهدی معصومی با اشاره به حضور بین‌المللی این اثر افزود: این مستند پیش از این نیز در جشنواره‌های بین‌المللی IGU ترکیه، Bass Coast Shorts استرالیا و Persian Award Film کانادا حضور داشته و توانسته است در مسیر عرضه و معرفی سینمای مستند مازندران در عرصه بین‌المللی گام بردارد.

وی با بیان اینکه این اثر به موضوعات زیست‌محیطی و اجتماعی شمال کشور می‌پردازد، گفت: «آنجا که تور‌ها رها شدند» با نگاهی مستند، بحران‌های زیست‌محیطی دریای خزر و زندگی، مسائل و دغدغه‌های ماهیگیران شمال کشور را روایت می‌کند.

معصومی ادامه داد: پرداختن به مسائل محیط‌زیستی و بازتاب زندگی جوامع محلی از موضوعات مهم در تولید آثار مستند است و این فیلم تلاش کرده بخشی از چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر و تأثیر آن بر زندگی ماهیگیران را به تصویر بکشد.

وی تاکید کرد: این مستند از تولیدات مرکز هنر‌های تصویری حوزه هنری مازندران است و نامزدی آن در دو بخش جشنواره بین‌المللی Touchstone فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فیلم‌سازی مستند استان در عرصه جهانی به شمار می‌رود.