معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات آسفالت، لکه‌گیری و درزگیری در بیش از ۱۳۲ کیلومتر از جاده‌های استان با هدف تردد ایمن خودرو‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز لطفی پور گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر، عملیات آسفالت در ۱۳۲ کیلومتر از راه‌های شریانی گیلان اجرا شد و در ۵۰۰ کیلومتر دیگر هم عملیات لکه‌گیری، درزگیری و آسفالت به صورت همزمان انجام شد.

وی افزود: نگهداری مستمر راه‌ها، ارتقاء ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب به مردم، به ویژه با توجه به جایگاه گردشگری گیلان و قرارگرفتن آن در راهگذر اصلی حمل نقل کشور، از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به گستردگی شبکه جاده‌ای استان، افزود: طول کل راه‌های گیلان ۱۱ هزار و ۲۰۵ کیلومتر است که از این میزان، ۸۷۰ کیلومتر راه شریانی، هزار و ۵۵ کیلومتر راه فرعی و ۹ هزار و ۲۸۰ کیلومتر راه روستایی است.

وی گفت: با توجه به گردشگرپذیر بودن گیلان و تردد مسافران در محور‌های این استان، همچنین حمل کالا‌های استراتژیک از بنادر آستارا و انزلی به نقاط مختلف کشور، نگهداری و بهسازی راه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌شود با اجرای مستمر طرح‌ها برای نگهداری و بهسازی جاده‌های استان، زمینه تردد ایمن و ارائه خدمات مناسب به مردم و مسافران فراهم شود.