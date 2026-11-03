دندان‌پزشک مرکز بهداشت کیش، با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های پیشگیرانه در دوران کودکی، وارنیش فلوراید را یکی از روش‌های علمی و مؤثر برای کاهش خطر پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی کودکان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر شیدا زرندی، افزود: پوسیدگی دندان از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دوران کودکی است و علاوه بر تأثیر بر سلامت دهان و دندان، می‌تواند تغذیه، کیفیت زندگی و حتی عملکرد تحصیلی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و پیشگیری و مداخله به‌موقع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او افزود: وارنیش فلوراید ماده‌ای موضعی با غلظت بالای فلوراید است و توسط دندان‌پزشک یا نیروی آموزش‌دیده و مجاز، با روش مخصوص روی سطوح دندان‌ها قرار می‌گیرد و با افزایش تماس فلوراید با مینای دندان، به تقویت ساختار آن و کاهش احتمال پوسیدگی کمک می‌کند.

دکتر زرندی با بیان اینکه فلوراید با افزایش بازسازی مواد معدنی مینای دندان، کاهش روند از دست رفتن مواد معدنی و تقویت مقاومت دندان در برابر حملات اسیدی باکتری‌ها عمل می‌کند، گفت: این روش علاوه بر کاهش خطر ایجاد پوسیدگی، در کنترل ضایعه های اولیه پوسیدگی نیز مؤثر است.

او با تأکید بر اهمیت مراقبت از دندان‌های دائمی در حال رویش، خاطرنشان کرد: دندان‌های آسیای دائمی اول (دندان شش) که معمولاً در حدود شش‌سالگی رویش پیدا می‌کنند، به دلیل وجود شیار‌های عمیق در سطح جونده، مستعد تجمع مواد غذایی و پوسیدگی هستند و مراقبت پیشگیرانه از آنها اهمیت زیادی دارد.

دکتر زرندی خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های علمی سازمان جهانی بهداشت، استفاده از وارنیش فلوراید پنج درصد سدیم فلوراید، دو بار در سال می‌تواند به‌عنوان یکی از مداخله های پیشگیرانه در کاهش پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی استفاده شود.

دندان‌پزشک مرکز بهداشت کیش، گفت: ابتدا وضعیت دهان و دندان کودک و سابقه حساسیت احتمالی بررسی می‌شود و مقدار مناسبی از وارنیش با روش مخصوص روی سطوح دندان‌ها قرار می‌گیرد و این فرایند ساده، سریع و معمولاً بدون درد است و پس از آن نیز رعایت توصیه‌های مراقبتی متناسب با محصول مصرفی ضروری است.

دکتر زرندی با اشاره به اجرای برنامه‌های سلامت دهان و دندان در مدارس، افزود: اجرای وارنیش فلوراید در محیط مدارس فرصت مناسبی برای دسترسی دانش‌آموزان به خدمات پیشگیرانه فراهم می‌کند و همکاری دندان‌پزشکان، کارشناسان بهداشتی، مدارس و خانواده‌ها در اثربخشی این برنامه نقش مهمی دارد.

دندان‌پزشک مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: وارنیش فلوراید باید در کنار مسواک زدن منظم با خمیردندان حاوی فلوراید، رعایت رژیم غذایی مناسب و آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه پیشگیری از پوسیدگی در سنین کودکی، از بروز بسیاری از مشکلات و هزینه‌های درمانی در آینده جلوگیری می‌کند.