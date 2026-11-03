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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان اعلام کرد : راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در کلانشهر اهواز فردا ساعت ۹ صبح از مقابل پارک شهربازی تا چهارراه آبادان برگزار می شود .
همچنین مسیر های راهپیمایی در دیگر شهرهای خوزستان بدین شرح است :
خرمشهر بلوار ساحلی از پل شهید جهان آرا تا صحن شهدای مسجدجامع ۹:۰۰
اروندکنار از نهر قصر تا اداره آموزش و پرورش ۱۰:۰۰
شهرکوت سیدنعیم از مسجدصاحب الزمان عج بطرف کتابخانه امام رضا ع ۹:۰۰
بستان خیابان بخشداری بطرف پارک شهیدعلی هاشمی ۸:۳۰
سوسنگرد از میدان شهرداری سوسنگرد بطرف مصلی جمعه ۹:۳۰
قلعه تل از فلکه ساعت به طرف میدان امام ۹:۳۰
حمیدیه از مزار شهدای گمنام واقع در پارک خانواده تا مقابل آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه ۹:۰۰
اندیکا بخش مرکزی شهر قلعه خواجه از فلکه مرکزی امام شهید تا مصلای نماز جمعه ۰۸:۰۰
شاوور اداره گاز تا یادمان شهدای گمنام ۹:۰۰
کرخه شهر الوان انتهای خیابان امام خمینی رحمت الله علیه تا مصلای نماز جمعه ۹:۰۰
شوشتر میدان هفده شهریور به طرف امام زاده عبدالله ۹:۰۰
بخش میداود میدان بسیج به سمت بانک تجارت تا حوزه بسیج ۱۰:۰۰
شهرستان هندیجان میدان شهدا ساعت تا یادمان شهدای گمنام ۸:۳۰
شهر میانرود میدان امام حسین بلوار انقلاب اسلامی گلزار شهدای گمنام ۰۹:۰۰:۰۰
باوی شیبان خیابان بهاراز دبستان برزگر تا دبستان اندیشه ۱۰:۰۰
بندرامام خمینی مسجد جامع خیابان امام خمینی خیابان هفده شهریور جنب حسینیه ثارالله محل تجمعات شبانه ۰۹:۰۰
مشراگه مدرسه ولایت فقیه بطرف مسجد امام موسی کاظم ۹:۰۰
ملاثانی از روبروی بانک ملی تا ترمینال شهر ملاثانی ۸:۳۰
مینوشهر از میدان بسیج تا بخشداری مینو ۹:۰۰
زیدون از چهار راه شهید کوهی تا میدان شهید علی نژاد شهر سردشت زیدون ۰۹:۰۰
چمران محل تجمع چهارراهدامام جنب مزار شهدای گمنام بطرف مسجد جامع ۱۰:۳۰
دارخوین میدان امام حسین علیه السلام ۹:۰۰
شادگان چهارراه فاطمیه به سمت میدان امام خمینی رحمت الله علیه ۹:۰۰
اندیمشک از میدان شهدای مدافع حرم تا میدان امام خمینی ره ۱۰:۰۰
کتوند آموزش پرورش شهرستان گتوند به سمت گلزار شهدای گتوند ۰۸:۳۰
باغملک بانک رفاه کارگران چهارراه امام بلوار امام ره خ شهرداری خ مصلی خ فرهنگ مراسم ساعت ده صبح ۱۰:۰۰
آغاجاری از مسجد جامع آغاجاری تا دبستان شهید مختاری ۸:۳۰
رامهرمز میدان شهید پورکیان تا یادمان شهدای گمنام ۸:۳۰
هفتکل چهارراه اداره برق استادیوم بیست و دوم بهمن ۹:۰۰
بهبهان میدان جوانمردی تا میدان بسیج محل تجمع اقتدار ۹:۰
کارون از میدان امام علی علیه السلام تا مصلی نماز جمعه ۹:۳
شوش دانیال ع میدان هفتم تیر به حرم دانیال ع ۹:۹
هفتکل چهارراه اداره برق استادیوم بیست و دوم بهمن ۹:۰۰
کارون میدان امام علی تا مصلی نماز جمعه ۹:۳۰
گتوند درب آموزش پرورش شهرستان گتوند ۰۸:۳۰
هویزه میدان امام رضا ع تا میدان قمر بنی هاشم ۸:۳۰
اندیمشک از میدان شهدای مدافع حرم تا میدان امام خمینی ره ۱۰:۰۰
دزپارت به سمت میدان امام خمینی ۰۹:۰۰
لالی مسجد حضرت صاحب الزمان عج تا میدان شهدای بیست و یک دی ۱۰:۰۰
آبادان بلوار مرحوم دهداری ۰۸:۳۰
بخش زیدون بهبهان از جلو شهرداری شهر سردشت زیدون تا مصلی نماز جمعه ۰۹:۰۰
ملاثانی ازروبروی پژوهشسرای امام علی ع بلوار معلم تا اموزش و پروش شهرستان باوی ۹:۰۰
صیدون میدان امامزاده عبدالله تا سپاه ناحیه صیدون و بالعکس ۹:۳۰
ماهشهر از مقابل فرمانداری تا میدان امام خمینی ۹:۳۰
دزفول میدان آزادی به طرف مصلی امام علی (ع) ۹
امیدیه از میدان شهید فارسیمدان تا مسجد جامع قدس امیدیه ۹:۳۰