به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان اعلام کرد : راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در کلانشهر اهواز فردا ساعت ۹ صبح از مقابل پارک شهربازی تا چهارراه آبادان برگزار می شود .

همچنین مسیر های راهپیمایی در دیگر شهرهای خوزستان بدین شرح است :

خرمشهر بلوار ساحلی از پل شهید جهان آرا تا صحن شهدای مسجدجامع ۹:۰۰

اروندکنار از نهر قصر تا اداره آموزش و پرورش ۱۰:۰۰

شهرکوت سیدنعیم از مسجدصاحب الزمان عج بطرف کتابخانه امام رضا ع ۹:۰۰

بستان خیابان بخشداری بطرف پارک شهیدعلی هاشمی ۸:۳۰

سوسنگرد از میدان شهرداری سوسنگرد بطرف مصلی جمعه ۹:۳۰

قلعه تل از فلکه ساعت به طرف میدان امام ۹:۳۰

حمیدیه از مزار شهدای گمنام واقع در پارک خانواده تا مقابل آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه ۹:۰۰

اندیکا بخش مرکزی شهر قلعه خواجه از فلکه مرکزی امام شهید تا مصلای نماز جمعه ۰۸:۰۰

شاوور اداره گاز تا یادمان شهدای گمنام ۹:۰۰

کرخه شهر الوان انتهای خیابان امام خمینی رحمت الله علیه تا مصلای نماز جمعه ۹:۰۰

شوشتر میدان هفده شهریور به طرف امام زاده عبدالله ۹:۰۰

بخش میداود میدان بسیج به سمت بانک تجارت تا حوزه بسیج ۱۰:۰۰

شهرستان هندیجان میدان شهدا ساعت تا یادمان شهدای گمنام ۸:۳۰

شهر میانرود میدان امام حسین بلوار انقلاب اسلامی گلزار شهدای گمنام ۰۹:۰۰:۰۰

باوی شیبان خیابان بهاراز دبستان برزگر تا دبستان اندیشه ۱۰:۰۰

بندرامام خمینی مسجد جامع خیابان امام خمینی خیابان هفده شهریور جنب حسینیه ثارالله محل تجمعات شبانه ۰۹:۰۰

مشراگه مدرسه ولایت فقیه بطرف مسجد امام موسی کاظم ۹:۰۰

ملاثانی از روبروی بانک ملی تا ترمینال شهر ملاثانی ۸:۳۰

مینوشهر از میدان بسیج تا بخشداری مینو ۹:۰۰

زیدون از چهار راه شهید کوهی تا میدان شهید علی نژاد شهر سردشت زیدون ۰۹:۰۰

چمران محل تجمع چهارراهدامام جنب مزار شهدای گمنام بطرف مسجد جامع ۱۰:۳۰

دارخوین میدان امام حسین علیه السلام ۹:۰۰

شادگان چهارراه فاطمیه به سمت میدان امام خمینی رحمت الله علیه ۹:۰۰

اندیمشک از میدان شهدای مدافع حرم تا میدان امام خمینی ره ۱۰:۰۰

کتوند آموزش پرورش شهرستان گتوند به سمت گلزار شهدای گتوند ۰۸:۳۰

باغ‌ملک بانک رفاه کارگران چهارراه امام بلوار امام ره خ شهرداری خ مصلی خ فرهنگ مراسم ساعت ده صبح ۱۰:۰۰

آغاجاری از مسجد جامع آغاجاری تا دبستان شهید مختاری ۸:۳۰

رامهرمز میدان شهید پورکیان تا یادمان شهدای گمنام ۸:۳۰

هفتکل چهارراه اداره برق استادیوم بیست و دوم بهمن ۹:۰۰

بهبهان میدان جوانمردی تا میدان بسیج محل تجمع اقتدار ۹:۰

کارون از میدان امام علی علیه السلام تا مصلی نماز جمعه ۹:۳

شوش دانیال ع میدان هفتم تیر به حرم دانیال ع ۹:۹

هفتکل چهارراه اداره برق استادیوم بیست و دوم بهمن ۹:۰۰

کارون میدان امام علی تا مصلی نماز جمعه ۹:۳۰

گتوند درب آموزش پرورش شهرستان گتوند ۰۸:۳۰

هویزه میدان امام رضا ع تا میدان قمر بنی هاشم ۸:۳۰

اندیمشک از میدان شهدای مدافع حرم تا میدان امام خمینی ره ۱۰:۰۰

دزپارت به سمت میدان امام خمینی ۰۹:۰۰

لالی مسجد حضرت صاحب الزمان عج تا میدان شهدای بیست و یک دی ۱۰:۰۰

آبادان بلوار مرحوم دهداری ۰۸:۳۰

بخش زیدون بهبهان از جلو شهرداری شهر سردشت زیدون تا مصلی نماز جمعه ۰۹:۰۰

ملاثانی ازروبروی پژوهشسرای امام علی ع بلوار معلم تا اموزش و پروش شهرستان باوی ۹:۰۰

صیدون میدان امامزاده عبدالله تا سپاه ناحیه صیدون و بالعکس ۹:۳۰

ماهشهر از مقابل فرمانداری تا میدان امام خمینی ۹:۳۰

دزفول میدان آزادی به طرف مصلی امام علی (ع) ۹

امیدیه از میدان شهید فارسیمدان تا مسجد جامع قدس امیدیه ۹:۳۰