همایش گرامیداشت روز دانش‌آموز با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش و علیرضا لادن‌مقدم رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش صبح امروز با همکاری سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی این دانشگاه آغاز شد.

این مراسم با محوریت گرامیداشت روز دانش‌آموز و توجه به جایگاه دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت کشور برگزار شده و فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها و تبیین اهمیت نقش آموزش و پرورش در پرورش نسل آینده و آماده‌سازی آنان برای ایفای نقش در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.





در این همایش، مسئولان و مدیران حوزه دانشگاهی و تعلیم و تربیت حضور دارند و قرار است ابعاد مختلف موضوع دانش‌آموز، تربیت و نقش مدارس در مسیر رشد و توانمندسازی نسل آینده مورد توجه قرار گیرد.