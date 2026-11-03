خراسان شمالی دیار پهلوانان و قهرمانان است؛ قهرمانان ورزشی که در میادین مختلف ملی و بین المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کشتی با چوخه یکی از شناختهشدهترین جلوههای این میراث فرهنگی است؛ ورزشی ریشهدار که در بسیاری از مناسبتها، هزاران نفر را برای تماشای رقابت پهلوانان گرد هم میآورد و جلوهای از روحیه پهلوانی، جوانمردی و همبستگی اجتماعی را به نمایش میگذارد.
علاوه بر این ورزشهای بومی و محلی ، خراسان شمالی دیار پهلوانان و قهرمانان است؛ قهرمانان ورزشی که در میادین مختلف ملی و بین المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.