خراسان شمالی دیار پهلوانان و قهرمانان است؛ قهرمانان ورزشی که در میادین مختلف ملی و بین المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کشتی با چوخه یکی از شناخته‌شده‌ترین جلوه‌های این میراث فرهنگی است؛ ورزشی ریشه‌دار که در بسیاری از مناسبت‌ها، هزاران نفر را برای تماشای رقابت پهلوانان گرد هم می‌آورد و جلوه‌ای از روحیه پهلوانی، جوانمردی و همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر این ورزشهای بومی و محلی ، خراسان شمالی دیار پهلوانان و قهرمانان است؛ قهرمانان ورزشی که در میادین مختلف ملی و بین المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.