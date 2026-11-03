به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اجتماعات، مردم با حضوری پرشور و یکپارچه، جلوه‌ای از همدلی، ایستادگی و همراهی خود را به تماشا گذاشتند و بر تداوم این حضور مردمی تأکید کردند.

حضور این شب‌های مردم در خیابان‌ها و میادین قوت قلبی است برای نیرو‌های مسلح که برای دفاع از این خاک مقدس جان بر کف آماده‌اند.

حاضران در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که ملت ایران در طول تاریخ با تکیه بر هویت فرهنگی و تمدنی خود، در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کرده و همچنان از میراث تاریخی و ارزش‌های ملی خود دفاع می‌کند.

حضور مستمر مردم ولایی وبصیر استان در تجمع‌های مردمی شبانه روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.