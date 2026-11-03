به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدهادی علی‌احمدی تصریح کرد: طرح مشارکتی مرکز آیینی صبا در خیابان شریعتی بالاتر از خیابان ملک به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص منطقه تقریبا ۱۹ سال پیش اجرای آن آغاز شد، اما نیمه‌کاره باقی مانده بود، اما در حال حاضر فاز یک این طرح تقریبا تمام شده است.

وی افزود: برای تکمیل مرحله دو به بودجه و اعتبار نیاز داریم که در حال برگزاری جلسات برای تأمین اعتبار هستیم. با همت و همکاری شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی امیدواریم این پروژه مرکز آیینی صبا تا پایان سال تکمیل شود.

علی احمدی همچنین از مجموعه بزرگ ورزشی شهید توکلی در محله نظام‌آباد به عنوان دیگر طرح شاخص در حال اجرای منطقه ۷ نام برد و افزود: این مجموعه ورزشی چند منظوره کار‌های پایانی عملیات عمرانی و بحث تاسیسات را پشت سر می‌گذارد و پیش‌بینی ما این است که اوایل سال آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به احداث درمانگاه منطقه ۷ در مرز این منطقه و منطقه ۸ در محدوده میدان سبلان، توضیح داد: این پروژه که زیر نظر شرکت شهر سالم فعالیت خواهد کرد به دلیل نزدیکی به مناطق ۸ و حتی منطقه ۴ از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار آن زمینی وجود دارد که در فاز دیگر برای توسعه درمانگاه در بخش دندانپزشکی و تامین پارکینگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حال حاضر تلاش‌مان این است که فاز یک این پروژه را تا پایان سال به اتمام برسانیم.

شهردار منطقه ۷ ادامه داد: پیاده‌روسازی را در خیابان شهید بهشتی داریم که ضلع جنوب آن را تقریبا به اتمام رساندیم. اهیمت اینطرح به دلیل حضور فروشندگان اصلی خودرو در آن محدوده است. در ضلع شمال منتظر رای کمیسیون ماده هفت و جابجایی درختان هستیم و امیدواریم پیاده روسازی ضلع شمال را هم تا پایان سال انجام دهیم.

وی همچنین نوسازی، مقاوم‌سازی و هوشمندسازی پارکینگ اندیشه، زیباسازی بصری محور خیابان انقلاب- دماوند، بوستان کنار خانه روزنامه‌نگاران که مراحل پایانی کار خودش را طی می‌کند و مخازن آب نزدیک مصلی را از دیگر پروژه‌های در حال اجرای منطقه عنوان کرد و گفت: همچنین یک بوستان بانوان شاخص در منطقه در محدوده پایین بزرگراه حکیم خواهیم داشت که طراحی آن کاملا متفاوت و ویژه است. این پروژه را در بودجه سال آینده دیدیم.

علی‌احمدی با اشاره به دو طرح میدان سپاه و سبلان، بیان کرد: مجموع دو پروژه میدان سبلان و میدان سپاه قرار بود ۴ درصد ترافیک شهر تهران را کاهش دهد و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، طرح زیرگذر میدان سپاه بیش از ۵۰ درصد کاهش ترافیک در آن محدوده را به همراه داشته است.