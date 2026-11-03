سخنگوی اورژانس استان تهران: ساعت ۶:۲۲ وقوع تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه پردیس تهران، خروجی فاز ۱۱، به اورژانس گزارش شد؛ حادثه‌ای که در آن چند خودرو با یک اتوبوس برخورد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو نفر در پی برخورد زنجیره‌ای چند خودرو با یک اتوبوس در بزرگراه پردیس تهران، خروجی فاز ۱۱، مصدوم شدند.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، گفت این حادثه ساعت ۶:۲۲ به اورژانس اعلام شد.

به گفته او، در این حادثه چند خودرو با اتوبوس برخورد کردند و دو مصدوم بر جای ماند. هر دو مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان الغدیر بومهن منتقل شدند.