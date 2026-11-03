به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی‌خط «نغمه قلم» با مشارکت ۱۰۰ هنرمند این استان و ارائه بیش از ۱۵۰ اثر هنری در فرهنگسرای نیاوران تهران خبر داد.

محمد محمدی با اشاره به برگزاری برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مازندران و هفته مازندران گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و بازخوانی پیشینه تاریخی و تمدنی دیار تبرستان در سطح ملی است.

وی افزود: نمایشگاه «نغمه قلم» با حضور ۱۰۰ نفر از استادان، نامداران و هنرمندان خوشنویسی مازندران در دو بخش خوشنویسی و نقاشی‌خط برگزار می‌شود و بیش از ۱۵۰ اثر هنری در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه این نمایشگاه در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته مازندران برگزار می‌شود افزود: چنین رویداد‌هایی علاوه بر پاسداشت میراث هنری استان، زمینه معرفی استعداد‌ها و توانمندی‌های هنرمندان مازندرانی و تعامل آنان با جامعه هنری کشور را فراهم می‌کند.

نمایشگاه «نغمه قلم» از ۱۳ تا ۱۸ آبان در فرهنگسرای نیاوران تهران برپا می‌شود و آیین گشایش آن چهارشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.