به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی امجدیان گفت: مراسم یوم الله ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه از تقاطع شهید مدرس تا میدان آزادی برگزار می شود و از صبح روز چهارشنبه، تردد و توقف خودرو‌ها در طول خیابان شهید مدرس، حدفاصل تقاطع مدرس تا میدان آزادی، ممنوع است و خودرو‌های پارک‌شده در این محدوده به توقفگاه منتقل می‌شوند.

وی افزود: با توجه به هم‌زمانی برگزاری این مراسم با روز کاری، پیش‌بینی می‌شود میدان آزادی و معابر منتهی به آن با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه شوند؛ بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود برای تردد درون‌شهری از مسیر‌های جایگزین و بزرگراه‌های غربی و شرقی شهر استفاده کنند.

سرهنگ امجدیان گفت: براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان علاوه بر مرکز استان، در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد و محدودیت‌های ترافیکی متناسب با موقعیت و محل برگزاری مراسم، از سوی عوامل پلیس راهور اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست ضمن استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از آوردن وسایل نقلیه شخصی به محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.