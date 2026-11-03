مدیرکل انتقال خون استان قم از ثبت ۲۵ هزار و ۴۹ مورد اهدای خون در هفت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۷ هزار واحد خون و فرآورده‌های خونی برای تأمین نیاز مراکز درمانی به بیمارستان‌ها ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی پهلوانی، مدیرکل انتقال خون استان قم با اشاره به آمار اهدای خون در استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، ۲۹ هزار و ۲۸۵ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون قم مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۵ هزار و ۴۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با بیان اینکه شاخص اهدای خون در استان به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت ۲۹ واحد است، افزود: ۱۵ هزار و ۵۶۷ واحد خون، معادل ۶۲ درصد مجموع اهدای خون استان، توسط اهداکنندگان مستمر تأمین شده است.

پهلوانی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری استان برای سهم اهداکنندگان مستمر ۶۶ درصد است، بر ضرورت تداوم مشارکت این گروه و تبدیل اهدای خون به یک رفتار منظم اجتماعی برای تأمین پایدار نیاز بیماران تأکید کرد.

مدیرکل انتقال خون قم با اشاره به سهم بانوان از مجموع اهداکنندگان گفت: در هفت ماه نخست امسال یک‌هزار و ۶۲ واحد خون، معادل ۴.۲ درصد مجموع اهدای خون استان، توسط بانوان اهدا شده است؛ این در حالی است که هدف‌گذاری امسال برای مشارکت بانوان ۸.۷ درصد تعیین شده است.

وی همچنین از اهدای ۶ هزار و ۲۰۷ واحد خون توسط افراد زیر ۳۵ سال خبر داد و گفت: جوانان یک‌چهارم مجموع اهدای خون استان را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم هدف‌گذاری‌شده برای این گروه سنی ۳۱.۳ درصد است.

پهلوانی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای افزایش مشارکت بانوان و جوانان افزود: جلب مشارکت این گروه‌ها از برنامه‌های مهم انتقال خون استان برای تقویت ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد انتقال خون قم در تأمین نیاز بیمارستان‌ها بیان کرد: در این مدت ۳۷ هزار و ۵۰۵ واحد خون و فرآورده‌های خونی به مراکز درمانی استان ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون قم افزود: همچنین ۶ هزار و ۲۸۲ واحد خون به شبکه خون‌رسانی کشور ارسال شده که این میزان ۸.۲ درصد بیشتر از تعهد تعیین‌شده برای استان است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش تولید فرآورده‌های خونی گفت: در این مدت ۳۱۰ واحد پلاکت فرزیس و ۹ هزار و ۳۰۴ واحد گلبول قرمز کم‌لکوسیت در استان تولید شده است.

پهلوانی خاطرنشان کرد: اهدای خون در قم به‌صورت روزانه در دو مرکز شامل مرکز حضرت روح‌الله (ره) واقع در میدان معلم و پایگاه مرکزی انتقال خون در تقاطع عمار یاسر انجام می‌شود.