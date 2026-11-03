مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، از ساعت ۱۵:۳۰ در ورودی شهر سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام گفت : در ایام فاطمیه سمنان میزبان هفت شهید گمنام است و مراسم اسقبال از پیکر مطهر آنها از ساعت ۱۵:۳۰ سه شنبه به‌صورت خودرویی از کوشک امام رضا در ورودی شهر سمنان برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری تدوین برنامه‌های شبانه و مراسم وداع با شهدای گمنام خبر داد و گفت: مراسم اصلی تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا در روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار می شود.