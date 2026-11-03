به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم بصیر و انقلابی استان خوزستان فردا همگام با ملت قهرمان ایران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، یک بار دیگر استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.

حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی با اشاره به اینکه مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا در بیش از ۷۰ نقطه استان خوزستان برگزار می‌شود، ادامه داد: این مراسم در کلانشهر اهواز ساعت ۹ صبح از مقابل پارک شهر در بلوار آیت الله بهبهانی تا چهار راه آبادان برگزار می‌شود.