به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر فتحی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ و عدم کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای تداوم تولید و امنیت غذایی اعلام کرد: گواهی‌های صادرشده بابت صرفه‌جویی مصرف سوخت قابلیت خرید و فروش در بورس انرژی را دارند و این سازوکار، انگیزه لازم را برای واحد‌های مرغداری، دامداری و گلخانه‌ها جهت حرکت در مسیر بهینه‌سازی مصرف فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه مدیریت مصرف صرفاً با اجبار و محدودیت امکان‌پذیر نیست و باید برای صرفه‌جویی، مشوق اقتصادی در نظر گرفته شود، افزود: مبنای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین سهمیه سوخت تراکتور‌ها نیز شامل سطح زیر کشت استان‌ها، میزان عملیات زراعی و متوسط مصرف سوخت است و پیگیری‌ها برای تأمین کامل سهم سوخت این بخش همچنان ادامه دارد.