معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به هوشمندسازی شبکه توزیع برق گفت: شرکت‌های توزیع باید متناسب با روند تأمین و تحویل کنتور‌های هوشمند، ظرفیت اکیپ‌های عملیاتی خود را به‌کار گیرند و با تسریع در نصب این تجهیزات، زمینه پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت مؤثرتر شبکه را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسن‌بکلو، در سی‌وهفتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب، هوشمندسازی تجهیزات اندازه‌گیری و توسعه ابزار‌های کنترل‌پذیر شبکه را از محور‌های اصلی اقدامات صنعت برق در مسیر کاهش تلفات غیرفنی، مدیریت مصارف و ارتقای انضباط شبکه توزیع برشمرد و بر ضرورت تبدیل اقدامات مقطعی مانور‌ها به برنامه‌ای مستمر، هدفمند و قابل پایش تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجرایی شرکت‌های توزیع اظهار داشت: شرکت‌ها باید متناسب با دریافت کنتور‌های هوشمند، برنامه نصب خود را تنظیم کنند و با به‌کارگیری فعال اکیپ‌های عملیاتی، روند نصب تجهیزات را شتاب دهند. موجودی تجهیزات در انبار‌ها نباید به عاملی برای تأخیر در اجرای برنامه‌های هوشمندسازی تبدیل شود؛ بلکه لازم است میان تأمین کالا، برنامه‌ریزی اجرایی و عملکرد میدانی، هماهنگی دقیق برقرار باشد.

تاکید بر شتاب‌بخشی به نصب کنتور‌های هوشمند و کنترل مصارف غیرمجاز

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون، ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۷۷ کنتور هوشمند نصب شده و میانگین عملکرد شرکت‌های توزیع نسبت به هدف تعیین‌شده در این بخش به ۳۷ درصد رسیده است.

همچنین طبق گزارش وضعیت موجودی و عملکرد نصب تجهیزات در بازه ۸ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۵، تعداد ۹۶ هزار و ۸۴۹ دستگاه کنتور نصب شده است؛ این در حالی است که موجودی انبار‌های شرکت‌های توزیع در ۸ مهر ۵۰۰ هزار و ۲۹۰ دستگاه بوده و تا ۹ آبان به ۴۴۳ هزار و ۵۰۸ دستگاه رسیده است.

این ارقام، ضرورت پیوند مؤثرتر میان تأمین تجهیزات و ظرفیت اجرایی شرکت‌ها را برجسته می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با تحویل هر محموله، برنامه نصب متناسب تدوین و اکیپ‌های عملیاتی برای اجرای سریع و منظم آن بسیج شوند.

اطلاع‌رسانی هدفمند به مشترکان دارای مصرف بیش از قدرت قراردادی

حسن‌بکلو با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه محدودسازی مصرف متناسب با قدرت خریداری‌شده، تصریح کرد: شرکت‌های توزیع باید اطلاع‌رسانی به مشترکانی را که بیش از قدرت قراردادی خود از برق استفاده می‌کنند، با جدیت دنبال کنند تا زمینه نصب فیوز‌های محدودکننده و اصلاح الگوی بهره‌برداری این مشترکان فراهم شود.

بر اساس آمار تجمیعی طرح تعویض فیوز تا ۸ آبان ۱۴۰۵، ۹۴۸ هزار و ۲۸۴ اشتراک دارای تجاوز از قدرت شناسایی شده‌اند؛ در حالی که اطلاع‌رسانی به ۱۶۵ هزار و ۹۹۱ مشترک مشمول طرح انجام شده و عملکرد اجرایی نصب و تعویض فیوز‌های محدودکننده به ۹۸ هزار و ۵۶۹ مورد رسیده است. این آمار، ضرورت تقویت هم‌زمان اطلاع‌رسانی، پیگیری میدانی و اجرای برنامه نصب را نشان می‌دهد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به مشترکان باید به‌صورت هدفمند و مستمر انجام شود و شرکت‌ها ضمن تعیین تکلیف موارد شناسایی‌شده، متناسب با قدرت قراردادی مشترک، نسبت به نصب فیوز هوشمند یا تعویض فیوز با ظرفیت مناسب اقدام کنند.

بازگشت تجهیزات بلااستفاده به چرخه بهره‌برداری

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، جمع‌آوری تجهیزات بلااستفاده از شبکه را از دیگر محور‌های مهم طرح مهتاب دانست و بر ضرورت ساماندهی تجهیزات رهاشده و بهره‌گیری از ظرفیت لجستیک معکوس تأکید کرد.

به گفته وی، جمع‌آوری تجهیزات مازاد و بلااستفاده، علاوه بر کمک به نظم شبکه و بهبود مبلمان شهری، زمینه بازگشت سرمایه‌های سرگردان به چرخه تأمین و بهره‌برداری را فراهم می‌کند. بر این اساس، شرکت‌های توزیع باید شناسایی، جمع‌آوری، ثبت و بازگرداندن تجهیزات قابل استفاده به چرخه عملیاتی را به‌عنوان بخشی از برنامه مدیریت دارایی‌های شبکه دنبال کنند.

تقویت برنامه بازدید‌های دوره‌ای و توسعه داشبورد کاهش تلفات

حسن‌بکلو همچنین بر تقویت برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و افزایش نظم در زمان‌بندی بازدید‌های شبکه تأکید کرد و توسعه داشبورد کاهش تلفات را یکی از الزامات ارتقای دقت در پایش عملکرد شرکت‌های توزیع دانست.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات اقدامات اجرایی طرح مهتاب، بر لزوم اتصال و تبادل داده میان سامانه‌های مرتبط، از جمله سامانه‌های صورتحساب و سایر سامانه‌های عملیاتی، تأکید کرد تا اطلاعات مورد نیاز داشبورد کاهش تلفات به‌صورت خودکار، یکپارچه و بدون وابستگی به ورود دستی اطلاعات در دسترس قرار گیرد.

بر این اساس، ثبت و پایش اقدامات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش احتمال خطای انسانی، امکان ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌ها، شناسایی عقب‌ماندگی‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی بر پایه داده‌های معتبر فراهم شود.

بسیج ۱۵۱۰ اکیپ عملیاتی در سی‌وهفتمین مانور مهتاب

سی‌وهفتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با مشارکت گسترده نیرو‌های اجرایی شرکت‌های توزیع سراسر کشور برگزار شد. بر اساس گزارش این مانور، هزار و ۵۱۰ تیم عملیاتی با مشارکت۳ هزار و ۸۱۶ نفر در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده حضور داشتند.

طرح مهتاب با محوریت کاهش تلفات غیرفنی، ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، نصب کنتور‌های هوشمند، محدودسازی مصارف متناسب با قدرت قراردادی و ارتقای نظارت بر شبکه دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در جمع‌بندی محور‌های مورد تأکید خود، بر ضرورت پیوند دادن ظرفیت میدانی شرکت‌ها با ابزار‌های هوشمند پایش و کنترل تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند با افزایش دقت در شناسایی و مدیریت مصارف، تسریع در نصب تجهیزات، ساماندهی دارایی‌های شبکه و ارتقای کیفیت داده‌ها، زمینه کاهش پایدار تلفات و بهبود بهره‌وری در شبکه توزیع برق کشور را فراهم کند.