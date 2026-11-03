به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از صدور روزانه ۱۶۰۰ کارت سوخت در آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: متقاضیان در استان، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کارت سوخت خود را به‌صورت حضوری دریافت می‌کنند.

احمد مجرد با اشاره به روند صدور کارت سوخت در آذربایجان‌غربی اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین و نیاز برخی مالکان خودرو به دریافت کارت سوخت، امکان صدور روزانه کارت در استان فراهم شده و این کارت‌ها به‌صورت آنی صادر می‌شوند.

وی افزود: متقاضیان برای دریافت کارت سوخت باید به سامانه FCS.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند و حتماً گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند تا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کارت سوخت خود را تحویل بگیرند.مجرد با اشاره به وضعیت خودرو‌های مناطق آزاد و خودرو‌های فاقد کارت سوخت در استان گفت: برای این خودرو‌ها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و برنامه سوخت‌رسانی به آنها از ابتدا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به سوخت‌رسانی به خودرو‌های غیربومی و مسافران ورودی به استان اظهار کرد: برای خودرو‌های غیربومی که وارد آذربایجان‌غربی می‌شوند، امکان استفاده از ۵۰ لیتر سهمیه مازاد پیش‌بینی شده است و به محض استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های استان، این سهمیه برای آنها قابل استفاده خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای خودرو‌های خدماتی و عملیاتی گفت: خودرو‌های فعال در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی که اطلاعات پیمایش خود را از طریق سامانه مربوطه ارسال می‌کنند، متناسب با میزان فعالیت و پیمایش، سهمیه سوخت دریافت خواهند کرد.مجرد افزود: بر این اساس، برای خودرو‌هایی با میزان پیمایش متفاوت، سهمیه‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتری در ماه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه خودرو‌های عملیاتی و امدادی شرکت‌ها و ادارات نیز مشمول سهمیه ترمیمی هستند، ادامه داد: خودرو‌های استیجاری ادارات، سرویس مدارس و همچنین معلمانی که برای تدریس به روستا‌ها و مناطق مختلف استان رفت‌وآمد می‌کنند نیز می‌توانند از سهمیه ترمیمی استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید فهرست خودرو‌های مشمول را در اسرع وقت به شرکت ارائه دهند تا سهمیه‌های مربوطه برای آنها شارژ شود.