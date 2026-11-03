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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل گفت: ۲۸ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در محورهای مواصلاتی استان در حال نصب و راهاندازی است که با بهرهبرداری از آنها، کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه در مسیرهای شمال تا جنوب استان بهصورت سراسری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیدین هاشمی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان در بازدید از سامانههای هوشمند محور اردبیل آستارا خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تخلفات رانندگی، ۲۸ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در محورهای مواصلاتی استان در حال نصب و راهاندازی است.
عضو شورای اداری استان اردبیل افزود: عملیات اجرایی نصب دکلها و گاردریلهای ایمنی مورد نیاز این سامانهها انجام شده و تلاش راهداران برای تکمیل زیرساختها و آمادهسازی تجهیزات با جدیت ادامه دارد.
هاشمی با اشاره به اینکه این سامانهها در مرحله اخذ کد پلیس برای اعمال قانون قرار دارند، تصریح کرد: پیشبینی میشود طی چند ماه آینده مراحل تکمیل، افتتاح و بهرهبرداری از این سامانهها انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل با بیان اینکه مکانیابی سامانههای جدید با رویکرد پوشش سراسری محورهای مواصلاتی استان انجام شده است، گفت: با استقرار این تجهیزات، سرعت متوسط خودروها در مسیرهای ارتباطی استان از شمال تا جنوب تحت پوشش قرار میگیرد و امکان پایش مستمرتر رفتار ترافیکی رانندگان فراهم خواهد شد.
عضو شورای ترافیک استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۲۰۷ سامانه هوشمند جادهای در محورهای مواصلاتی استان اردبیل فعال است و با بهرهبرداری از ۲۸ سامانه جدید، ظرفیت نظارت هوشمند بر تردد و کنترل تخلفات رانندگی در شبکه راههای استان افزایش خواهد یافت.
هاشمی با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت راههای استان اردبیل اظهار کرد: این مرکز در ارزیابیهای انجامشده در سطح کشور، در زمره استانهای برتر از نظر عملکرد قرار گرفته است که این موضوع حاصل تلاش مجموعه همکاران در حوزه مدیریت، پایش و نظارت بر تردد جادهای است.
وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی راهها، توسعه سامانههای هوشمند جادهای و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مدیریت تردد، از اولویتهای اصلی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل است و این اقدامات با هدف کاهش تخلفات، افزایش انضباط ترافیکی و فراهمسازی شرایط ایمنتر برای کاربران جادهای دنبال میشود.