

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱۰ تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵) ، چند خبر و ادعا از خودسوزی دانشجوی دانشگاه تهران تا انتقال اورانیوم ۶۰ درصد در مذاکرات هسته‌ای؛ در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



خودسوزی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، خبر خودسوزی دانشجوی دکتری این دانشگاه را تکذیب کرد.



ادعاهای مطرح شده درخصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و انتقال اورانیوم ۶۰ درصد به کشور ثالث

وزارت امور خارجه هرگونه ادعای مطرح شده درخصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و انتقال اورانیوم ۶۰ درصد به کشور ثالث را تکذیب کرد.



ماجرای تنبیه بدنی دانش آموز بلوچ در مدرسه امام رضا (ع)

بررسی مسئولان آموزش وپرورش سرباز نشان داد ادعای تنبیه بدنی دانش آموز بلوچ در مدرسه امام رضا(ع) صحت ندارد و خانواده دانش آموز نیز این موضوع را تکذیب کردند.



تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری اصفهان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادعای تخریب بخشی از دیوار تاریخی تالار تیموری برای ایجاد مسیر ورود به این بنا را نادرست خواند و گفت: دیوار مورد اشاره در تصاویر منتشر شده دیواری الحاقی است که در دهه ۷۰ با هدف جداسازی باغ از محدوده باغ کاج و تالار تیموری و حفاظت بیشتر از مجموعه چهلستون احداث شده است.



عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵

دبیر ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه اظهارنظرهای اشخاص فاقد صلاحیت درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صرفاً گمانه‌زنی است، گفت: طبق قانون، تنها مرجع رسمی و ذی‌صلاح برای اطلاع‌رسانی درباره اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است.



تلاش روسیه برای اقدامات خرابکارانه در لهستان

دولت روسیه تلاش این کشور برای اقدامات خرابکارانه در لهستان را تکذیب کرد.



