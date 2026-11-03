همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، زنگ استکبارستیزی در یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه استان یزد نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این آیین با حضور اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان در دبیرستان دوره اول استعداد‌های درخشان شهید صدوقی یزد برگزار شد.

اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، در این مراسم با تأکید بر نقش دانش‌آموزان و فرهنگیان در مقابله با استکبار جهانی گفت: هرچند نواختن این زنگ به‌صورت نمادین برگزار می‌شود، اما دانش‌آموزان، معلمان و آحاد جامعه نشان داده‌اند که در مسیر استکبارستیزی مصمم‌تر از گذشته ایستاده‌اند.

وی با اشاره به روشن‌تر شدن چهره واقعی استکبار جهانی برای نسل جوان افزود: امروز دانش‌آموزان، فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش در صف مقدم استکبارستیزی قرار دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین با اشاره به نقش نسل جوان در عرصه علم و آگاهی اظهار داشت: دانش‌آموزان با تکیه بر علم، اندیشه و معرفت، مفهوم واقعی استکبارستیزی را به جهانیان نشان می‌دهند.

دهستانی با بیان اینکه برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان امسال با حال و هوای متفاوتی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌های روز دانش‌آموز و یوم‌الله ۱۳ آبان به‌صورت هماهنگ و باشکوه در مدارس، شهرستان‌ها و سراسر استان یزد برگزار می‌شود.

گفتنی است زنگ استکبارستیزی در یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه استان یزد با هدف تبیین فرهنگ مقاومت، استقلال‌خواهی و آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی نواخته شد.