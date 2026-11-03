به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با رویکرد اشغال بیشتر سرزمین فلسطینیا در غزه و کرانه باختری و شکتار مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، بزرگترین دستگیری صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطین در دولت جدید انگلیس رقم خورد و ۳۲۵ نفر از آنان و اغلب از سالخوردگان همچون گذشته به دست پلیس دستگیر شدند.

یک شهروند ایرانی مقیم انگلیس با تاکید بر تداوم مخالفت‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی گفت: پیام این مردم این است که ما فلسطین را فراموش نمی‌کنیم و این تظاهرات را متوقف نمی‌کنیم تا زمانی که فلسطین آزاد شود و کشور‌های خاورمیانه از اقدامات آمریکا و اسراییل رها شوند.

تجمع کنندگان مقابل سفارت آمریکا در لندن فقط به این جرم که تابلویی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن پشتیبانی می‌کنم دستگیر شدند.

یک فعال مدنی در انگلیس گفت: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، کشتار نوزادان و کودکان، قتل‌عام امدادگران، کادر درمان و روزنامه نگاران. همچنین دزدی دریایی و ربودن اتباع خارجی در آب‌های بین‌المللی، که در برخی موارد با شکنجه و تجاوز به آنان همراه بوده است این‌ها بخش‌هایی از جرایمی است که اسراییل مرتکب و مستند شده و ما در اعتراض به تداوم حمایت از چنین رژیمی اینجاییم.

دولت انگلیس گروه فلسطین اکشن یا اقدام برای فلسطین را که معتقد است برای حمایت ازفلسطین فقط حرف کافی نیست و باید اقدام عملی انجام شود، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است که موجی از انتقاد‌های شدید را در پی داشته است.

جیم کوران فعال سیاسی در انگلیس گفت: فلسطین اکشن فعالیتش با اتهام تروریستی ممنوع شده، چون معتقد است مراکزی که برای اسراییل جنگ افزازر تولید می‌کنند باید تعطییل شوند.

وی افزود: دولت بربتایا در حالی گروه فلسطین اکشن را تروریستی می‌داند که تروریست واقعی اسراییل است که اتفاقا دولت بریتنیا رابطه دوستی با ان دارد.

تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد تاکنون دست کم ۴۲۰۰ نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در تجمعات کاملا مسالمت آمیز به دست پلیس انگلیس دستگیر و برای مجازات روانه بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها شدند.