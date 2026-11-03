مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر تشدید نظارت‌های ایمنی در کارگاه‌ها و معادن گفت: حفظ جان کارگران خط قرمز روابط کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سمانه نوری، صیانت از جان و معیشت کارگران را از اولویت‌های اصلی حوزه روابط کار دانست و گفت: سلامت نیروی کار سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و پیشگیری از حوادث ناشی از کار باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی دنبال شود.

وی با بیان اینکه در حوزه روابط کار، حفظ جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد، بر اجرای دقیق مقررات ایمنی، شناسایی محیط‌های کاری پرخطر و برخورد قانونی با فعالیت‌های تهدیدکننده سلامت نیروی کار تأکید کرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ضرورت اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار افزود: در کارگاه‌هایی که احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر وجود دارد، باید موارد قانونی با جدیت اجرا شود و در صورت فراهم نبودن شرایط قانونی، برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرآفرین اقدام شود.

نوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر ایمنی معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ استان گفت: مسئولان ایمنی معادن موظفند اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی را در هر شیفت کاری مطابق برنامه تعیین‌شده در سامانه ثبت کنند تا پس از تأیید کارفرما، توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها بررسی شود.

وی اجرای آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را ضروری دانست و خواستار پایش مستمر شرایط محیط کار، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک برای جلوگیری از حوادث شغلی شد.

نوری همچنین صدور آرای مستند و مستدل را از الزامات رسیدگی عادلانه دانست و گفت: تصمیم مراجع حل اختلاف باید بر پایه قوانین و مستندات روشن باشد تا حقوق کارگران و کارفرمایان به‌درستی صیانت شود.