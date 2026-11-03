به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز عملیات برداشت انار در باغات این منطقه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن انار از سطح باغات بارور جنوب کرمان برداشت و روانه بازارهای داخلی شود.

صادق حسین‌زاده، مدیر امور باغبانی این سازمان، با اعلام آغاز عملیات برداشت انار در جنوب استان کرمان اظهار کرد: برداشت این محصول از باغات شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد از نیمه شهریورماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به سطح زیر کشت باغات انار در جنوب کرمان افزود: مجموع سطح باغات انار این منطقه حدود ۵۳۱ هکتار است که از این میزان، ۵۱۷ هکتار بارور و ۱۴ هکتار غیربارور است.

حسین‌زاده با بیان اینکه میانگین عملکرد باغات انار بارور در جنوب کرمان حدود ۷ تن در هکتار است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳ هزار و ۵۳۴ تن محصول انار از باغات بارور منطقه برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای سطح استان کرمان، به سایر استان‌ها به‌ویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز ارسال و عرضه می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تنوع ارقام انار در باغات جنوب کرمان خاطرنشان کرد: ارقام کیوانی، بمی، رباب، ملس ساوه و چترودی از مهم‌ترین و غالب‌ترین ارقام کشت‌شده در باغات انار این منطقه به شمار می‌روند.