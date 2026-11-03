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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز عملیات برداشت انار در باغات این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز عملیات برداشت انار در باغات این منطقه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن انار از سطح باغات بارور جنوب کرمان برداشت و روانه بازارهای داخلی شود.
صادق حسینزاده، مدیر امور باغبانی این سازمان، با اعلام آغاز عملیات برداشت انار در جنوب استان کرمان اظهار کرد: برداشت این محصول از باغات شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد از نیمه شهریورماه آغاز شده و پیشبینی میشود تا نیمه آبانماه ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به سطح زیر کشت باغات انار در جنوب کرمان افزود: مجموع سطح باغات انار این منطقه حدود ۵۳۱ هکتار است که از این میزان، ۵۱۷ هکتار بارور و ۱۴ هکتار غیربارور است.
حسینزاده با بیان اینکه میانگین عملکرد باغات انار بارور در جنوب کرمان حدود ۷ تن در هکتار است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود امسال حدود ۳ هزار و ۵۳۴ تن محصول انار از باغات بارور منطقه برداشت شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای سطح استان کرمان، به سایر استانها بهویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز ارسال و عرضه میشود.
وی در پایان با اشاره به تنوع ارقام انار در باغات جنوب کرمان خاطرنشان کرد: ارقام کیوانی، بمی، رباب، ملس ساوه و چترودی از مهمترین و غالبترین ارقام کشتشده در باغات انار این منطقه به شمار میروند.