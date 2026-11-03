به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جشنواره ، هنرمندان صنعت نمدمالی ابرسج در ۲۵ غرفه ، صنایع دستی ساخته شده با نمد و محصولات خوراکی این روستا را به گردشگران عرضه کردند.

روستای ابرسیج در ۲۳ کیلومتری شمال شهر شاهرود و در بخش بسطام قرار دارد.

این روستا در دامنه البرز شرقی واقع است با حدود هزار نفر جمعیت، اقتصاد خود را بر پایه نمدمالی، کشاورزی و دامداری قرار داده است .

محمد رضا تیموری رئیس شورای اسلامی روستا و دبیر جشنواره گفت: در روستای ابرسیج ۳۰ کارگاه تولید نمد فعال است که با تولید ۶۰ درصد نمد کشور، قطب تولید این صنایع دستی در کشور محسوب می شود .

وی افزود: دو کارگاه حلاجی پشم هم در این روستا فعالیت دارد که هر کارگاه نمد مال و حلاجی برای ۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

در حاشیه این جشنواره کارگاه های آموزش تولید نمد و صنایع دستی نمدی و مسابقات کشتی با شال و بازی‌های بومی و محلی از جمله پشتک یا رویایی و گردو بازی برگزار شد.