وزرای اقتصاد ایران و تجارت ترکیه در دیداری در استانبول، بر رفع موانع مرزی، تسهیل تردد کامیون‌ها، فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات و تشکیل کارگروه مشترک گمرکی توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری اخبار گمرکی_اقتصادی؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، و عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، در حاشیه چهل‌ودومین اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی، راهکار‌های توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی دو کشور را بررسی کردند.

بررسی مشکلات مرز بازرگان، نوسازی گمرکات ترکیه، تدوین برنامه زمان‌بندی ترانزیت کالا و برگزاری نشست‌های مستمر مدیران گمرکات مرزی از محور‌های این دیدار بود. دو طرف همچنین بر فعال‌سازی ظرفیت سایر مرز‌های مشترک، تسهیل عبور محموله‌های حساس و تشکیل کارگروه مشترک مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید کردند.

پیگیری مشکلات شرکت‌های ترکیه‌ای فعال در ایران و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و گمرکی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات بود.

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، نیز در این اجلاس وزیر امور اقتصادی و دارایی را همراهی کرد.