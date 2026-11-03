به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زنگ مدرسه به صدا درآمد؛ اما ۱۶۸ دانش‌آموز بازنگشتند.

همزمان با بازگشایی مدارس و شوق خانواده‌ها برای بدرقه فرزندانشان، جای پارسا مختاری‌نسب در خانه‌ای خالی است؛ دانش‌آموزی مهربان و علاقه‌مند به فوتبال که ۹ اسفند، در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، همراه با ۱۶۷ دانش‌آموز دیگر به شهادت رسید.

خانواده‌ها کیف و دفتر و لوازم‌التحریر فرزندانشان را آماده می‌کنند و چشم‌انتظار بازگشت آنها از مدرسه هستند، اما خانواده پارسا مختاری‌نسب، امسال چشم‌انتظار پسری است که دیگر از مدرسه به خانه بازنمی‌گردد.

پارسا، متولد هفتم آبان ۱۳۹۳، پسری آرام، مهربان و مؤدب بود و علاقه زیادی به فوتبال داشت. مادرش می‌گوید او روحیه‌ای لطیف داشت و حتی پس از ناراحتی، خیلی زود دوباره کنار خانواده می‌آمد.

یک ماه پیش از حادثه، پارسا از حضور شهید گمنام در مدرسه برای خانواده گفته بود و از پدرش خواسته بود برای استقبال از شهید گل تهیه کند.

پدر پارسا که در میناب مکانیک بود، می‌گوید پس از اطلاع از حادثه، خود را به مدرسه رساند و برای نجات دانش‌آموزان تلاش کرد. جست‌وجوی خانواده برای پیدا کردن پارسا تا ساعت‌ها ادامه داشت و حتی حدود ۷۰ تصویر برای شناسایی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت، اما اثری از او در میان تصاویر نبود.

سرانجام پدر و عموی پارسا در سردخانه او را پیدا کردند و مشخص شد این دانش‌آموز در راهروی مدرسه به شهادت رسیده است.

پارسا مختاری‌نسب، یکی از ۱۶۸ دانش‌آموزی بود که ۹ اسفند در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند؛ دانش‌آموزانی که به گفته خانواده‌ها، برای درس خواندن به مدرسه رفته بودند و سلاحشان چیزی جز مداد و دفتر نبود.

امسال، در حالی صدای زنگ مدرسه دوباره در گوشه‌گوشه کشور شنیده می‌شود، که جای پارسا در خانه همچنان خالی است.