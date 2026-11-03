کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: ناپایداری‌های جوی از اواخر وقت امشب و فردا در منطقه تقویت می‌شود، به خصوص در نیمه شرقی استان و نوار شرقی در شهرستان‌های نهبندان، سربیشه ودرمیان، زیرکوه رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

تقویت ناپایداری‌های جوی از اواخر وقت امشب و فردا (۱۲ و ۱۳ آبان) در خراسان جنوبی

تقویت ناپایداری‌های جوی از اواخر وقت امشب و فردا (۱۲ و ۱۳ آبان) در خراسان جنوبی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: امروز تا حدودی ناپایداری‌ها در خراسان جنوبی تضعیف می‌شود و از اواخر وقت امشب و فردا در منطقه تقویت می‌شود، به خصوص در نیمه شرقی استان و نوار شرقی در شهرستان‌های نهبندان، سربیشه ودرمیان، زیرکوه رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود و برای این مناطق احتمال وقوع روان آب وجود دارد، بارش تگرگ و برخورد صاعقه هم دور از انتظار نخواهد بود.

لطفی افزود: با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته کماکان به طور متناوب افزایش ابر گاهی وزش تند باد در برخی نقاط گرد و خاک و بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته از حدود ۴۰ ایستگاه خراسان جنوبی گزارش بارش خفیف تا ملایم دریافت شده است، گفت: بیشترین بارش از ایستگاه کریمو و باغستان حدود ۳ میلیمتر بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در بین مراکز شهرستان‌ها فردوس حدود ۲، سرایان بشرویه، سربیشه و عشق آباد حدود ۱ و حاجی آباد زیرکوه کمتر از ۱ و اسدیه بارش ناچیز را ثبت کردند.

لطفی گفت: دمای هوا امروز در طول روز افزایش نسبی خواهد داشت و فردا مجدد کاهش دمای هوا را پیش بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در خصوص بارش‌ها و اینکه تا روز پنج شنبه اعتبار دارد، افزود: همچنان محافظت از محصولات برداشت شده و انتقال آنها به مکان‌های مناسب و سر پوشیده را توصیه می‌کنیم، ضمن اینکه احتیاط در تردد و به خصوص فردا پرهیز از صعود به ارتفاعات عدم چرای دام و توقف در حاشیه مسیل‌ها در نیمه شرقی استان باید مد نظر قرار بگیرد.

در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه‌های دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه، گرم‌ترین ایستگاه استان بوده است.

در مرکز استان نیز تغییرات دما بین ۶ تا ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.