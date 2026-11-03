بررسی طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.
-سوال روحالله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش
-گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص گذرگاههای مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روانسازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی
-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو در هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ۵ استان
-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای معادن ۶ استان
-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال ۶ استان
-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه ۶ استان
-انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری
-انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفهای و مهارتی
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای اجتماعی برنامه بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به عنوان ناظر در شورای رقابت
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در مجمع عمومی بانک مرکزی
-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان عضو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور).