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مراسم گرامیداشت روز جهانی ذخیرهگاههای زیستکره در حالی برگزار میشود که ایران با داشتن زیستگاههای ارزشمند، نقش کلیدی در حفاظت از تنوع زیستی جهان دارد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۲ آبان مصادف با ۳ نوامبر، روز جهانی ذخیرهگاههای زیستکره، فرصتی برای پاسداشت گنجینههای طبیعی زمین و یادآوری اهمیت حفاظت از زیستبومهای حیاتی به شمار میرود.
در این میان، استان سمنان با برخورداری از گسترهای متنوع از زیستگاههای جنگلی، کوهستانی، دشتی و بیابانی، به عنوان یکی از کانونهای اصلی تنوع زیستی کشور شناخته میشود که دو ذخیرهگاه مهم زیستکره یعنی «توران» و «کویر» را در خود جای داده است.
ذخیرهگاه زیستکره توران با برخورداری از زیستگاههای منحصربهفرد و گونههای ارزشمندی همچون یوز آسیایی و گور ایرانی، از مهمترین عرصههای حفاظت از حیاتوحش کشور محسوب میشود و ذخیرهگاه زیستکره کویر نیز با گستره وسیع و زیستگاههای متنوع خود، بخش دیگری از این میراث طبیعی ارزشمند را تشکیل میدهد.
بر اساس استانداردهای برنامه انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو، ذخیرهگاههای زیستکره به عنوان «مکانهای یادگیری برای توسعه پایدار» شناخته میشوند که راهحلهای سازگار با حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع را ترویج میکنند. وجه تمایز اصلی این مناطق از سایر ردههای حفاظتی، روش مدیریت چندمنظوره بر پایه مشارکت جوامع محلی، ارتباط متقابل انسان با طبیعت و صیانت همزمان از میراث طبیعی و فرهنگی است.
ایران نیز با دارا بودن چندین ذخیرهگاه زیستکره ثبتشده در شبکه جهانی یونسکو، جایگاه ویژهای در زیستبومهای منطقهای و جهانی دارد؛ مناطقی که علاوه بر حفاظت از ژنتیک گیاهی و جانوری، بستر مناسبی برای پژوهشهای زیستمحیطی و پایش مداوم اکوسیستم فراهم کردهاند.