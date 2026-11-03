به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۲ آبان مصادف با ۳ نوامبر، روز جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، فرصتی برای پاسداشت گنجینه‌های طبیعی زمین و یادآوری اهمیت حفاظت از زیست‌بوم‌های حیاتی به شمار می‌رود.

در این میان، استان سمنان با برخورداری از گستره‌ای متنوع از زیستگاه‌های جنگلی، کوهستانی، دشتی و بیابانی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تنوع زیستی کشور شناخته می‌شود که دو ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره یعنی «توران» و «کویر» را در خود جای داده است.

ذخیره‌گاه زیست‌کره توران با برخورداری از زیستگاه‌های منحصر‌به‌فرد و گونه‌های ارزشمندی همچون یوز آسیایی و گور ایرانی، از مهم‌ترین عرصه‌های حفاظت از حیات‌وحش کشور محسوب می‌شود و ذخیره‌گاه زیست‌کره کویر نیز با گستره وسیع و زیستگاه‌های متنوع خود، بخش دیگری از این میراث طبیعی ارزشمند را تشکیل می‌دهد.

بر اساس استاندارد‌های برنامه انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو، ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره به عنوان «مکان‌های یادگیری برای توسعه پایدار» شناخته می‌شوند که راه‌حل‌های سازگار با حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع را ترویج می‌کنند. وجه تمایز اصلی این مناطق از سایر رده‌های حفاظتی، روش مدیریت چندمنظوره بر پایه مشارکت جوامع محلی، ارتباط متقابل انسان با طبیعت و صیانت هم‌زمان از میراث طبیعی و فرهنگی است.

ایران نیز با دارا بودن چندین ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در شبکه جهانی یونسکو، جایگاه ویژه‌ای در زیست‌بوم‌های منطقه‌ای و جهانی دارد؛ مناطقی که علاوه بر حفاظت از ژنتیک گیاهی و جانوری، بستر مناسبی برای پژوهش‌های زیست‌محیطی و پایش مداوم اکوسیستم فراهم کرده‌اند.