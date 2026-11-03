به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در دیدار با ماموستا اقبال بهمنی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وضعیت مرزی استان، اظهار داشت: یک خانوار در این مناطق وجود ندارد که به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل نشده باشد و حتی تمام برجک‌ها و پاسگاه‌های مرزی نیز گازدار شده‌اند.

فعله‌گری به سختی‌های اجرای پروژه‌های گازرسانی در استان اشاره کرد و گفت: نظر به وضعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی استان، اجرای پروژه‌های گازرسانی و گسترش شبکه‌های انتقال گاز در شهر‌ها و روستا‌های کردستان با دشواری‌های فراوان و پیچیده‌ای روبه‌رو بود و کوتاهی فصل کار که به پنج تا شش ماه در سال محدود می‌شد، از دیگر موانع پیشرفت پروژه‌ها بود.

وی در ادامه با اشاره به حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به زیرساخت‌های گازی کشور در جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: در این جنگ، دشمن به تعدادی از پالایشگاه‌های گاز حمله کرد و بخشی از ظرفیت تولید گاز طبیعی از مدار تولید خارج شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران در زمستان سال جاری نیاز به همدلی، همراهی و مجاهدت مردم دارد تا با مدیریت مصرف و بهینه‌مصرف‌کردن گاز طبیعی، این خادمان را در ارائه خدمات همیشگی یاری دهند.

ماموستا بهمنی نیز در این دیدار درباره جایگاه‌های سی‌ان‌جی گفت: امروزه جایگاه‌های فراوان سی‌ان‌جی در استان خدمت بسیار باارزش دیگری به مردم ارائه می‌دهند و آن هم تأمین سوخت خودرو‌ها با قیمتی بسیار نازل است که در زمینه حمل‌ونقل و تردد مردم نقش مطلوب و ارزشمندی دارد.