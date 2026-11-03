به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده پلیس راه شهرستان عنبرآباد از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه سواری پیکان حامل سوخت قاچاق و جان‌باختن دو نفر در این حادثه خبر داد.

سروان جبالبارزی با اعلام این خبر گفت: برابر بررسی‌های انجام‌شده، علت وقوع این حادثه ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی با هشدار درباره پیامد‌های خطرناک حمل غیرمجاز سوخت، از رانندگان خواست از حمل سوخت قاچاق خودداری کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جاده، از بروز حوادث ناگوار و تلفات جانی پیشگیری کنند.

سرعت غیرمطمئنه و حمل غیرمجاز سوخت می‌تواند بهای سنگینی به دنبال داشته باشد؛ با رعایت قوانین، حافظ جان خود و دیگران باشیم.