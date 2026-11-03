به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای طرح اهدای کتاب یار مهربان گفت: در قالب این طرح، کتاب‌هایی به مسئولان استانی، دانشگاه‌ها، مدارس مناطق محروم اهدا می‌شود.

محمد محمدی با تشریح برنامه‌های سی‌وچهارمین هفته کتاب در استان گفت: در قالب این طرح، کتاب‌هایی به مسئولان استانی، دانشگاه‌ها، مدارس مناطق محروم، مراکز بهزیستی، کودکان بی‌سرپرست، حوزه‌های علمیه و زندان‌ها و ندامتگاه‌های استان اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ مطالعه در فضای شهری نیز از دیگر محور‌های برنامه‌های هفته کتاب است که با همکاری شهرداری‌های استان و از طریق نصب تابلو‌های تبلیغاتی با موضوع خانواده و کتاب‌خوانی دنبال می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، نشست‌های آموزشی شعر و داستان کوتاه با محوریت ادبیات بومی استان و همچنین برنامه‌های شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی و نقالی با همکاری حوزه هنری، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

محمدی افزود: در راستای معرفی مفاخر و چهره‌های ادبی استان، از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی برای نصب تابلو‌های شهری و انتشار تصاویر نویسندگان و فعالان برجسته عرصه قلم استفاده خواهد شد. همچنین کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهری و روستایی در اجرای برنامه‌های کتاب‌محور مشارکت می‌کنند.

این مسئول با اشاره به برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در هفته کتاب امسال از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و فعالان فرهنگی حوزه ایثار و شهادت قدردانی می‌شود. همچنین مسابقات داستانک‌نویسی و نگارش دل‌نوشته با موضوع دانش‌آموزان شهدای مدرسه میناب، با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی استان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره بزرگ شهرستانی «کودک، نوجوان و دنیای کتاب» خبر داد و افزود: این جشنواره با محوریت مسابقات کتاب‌خوانی، خلاصه‌نویسی، انتخاب سفیران کتاب‌خوانی و تجلیل از دانش‌آموزان و دستگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اضافه کرد: نشست نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و ادبیات ایثار و شهادت در مناطق کم‌برخوردار نیز با هدف آشنایی نسل جوان با نویسندگان و تقویت انگیزه مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.