به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، محمد علیپور، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر، گفت: بر اثر بارش شدید باران، کیلومتر ۳ محور کرج–کندوان در محدوده سرودار در دو مرحله شاهد وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای بود.

وی افزود: در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، عوامل راهداری گچسر با استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در محل حاضر شدند و پس از انجام عملیات پاکسازی، مسیر بازگشایی شد.

علیپور با اشاره به نبود خسارت در این حادثه اظهار کرد: تردد در محدوده حوزه استحفاظی استان البرز در محور کرج–کندوان برقرار است.

وی در ادامه از انسداد محور کرج–کندوان در محدوده استان مازندران و آزادراه تهران–شمال خبر داد و گفت: به‌دلیل وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای در این مسیرها، تردد تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ تماس بگیرند.