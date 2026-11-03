مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه پیش‌بینی کیفیت هوا با قطعیت بیشتری برای ۲۴ ساعت آینده انجام می‌شود و امکان پیش‌بینی تا ۴۸ و ۷۲ ساعت آینده نیز وجود دارد، گفت: آیین‌نامه کمیته اضطرار آلودگی هوا با هدف بررسی راهکار‌های جایگزین تعطیلی مدارس و کاهش مواجهه دانش‌آموزان با آلاینده‌ها به زودی بازنگری می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه کریمی با اشاره به احتمال تداوم تعطیلی مدارس در روز‌های آلوده گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی تهران، احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی مقاطع نیمه دوم سال وجود دارد؛ اما تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در اختیار شرکت کنترل کیفیت هوا نیست.

کریمی تصریح کرد: هدف اصلی تعطیلی مدارس، کاهش مواجهه گروه‌های آسیب‌پذیر با آلودگی هواست؛ با این حال، تعطیلی مدارس می‌تواند به کیفیت آموزش آسیب وارد کند و لازم است راهکار‌های جایگزین نیز مورد بررسی قرار گیرند.

کریمی ادامه داد: در همین راستا، پروژه‌ای برای اندازه‌گیری میزان مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی هوا در مناطق ۲۲گانه تهران در حال اجراست. در این مطالعه، میزان مواجهه دانش‌آموزان هنگام رفت‌وآمد میان خانه و مدرسه و همچنین شرایط محیط داخل منزل و مدرسه بررسی می‌شود.

وی افزود: نتایج این مطالعه پس از تکمیل در اختیار مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد تا تصمیمات مربوط به تعطیلی مدارس با پشتوانه علمی دقیق‌تری اتخاذ شود.

کریمی گفت: در برخی کشور‌ها به‌جای تعطیلی مدارس، راهکار‌های کنترلی و خودمراقبتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی این راهکار‌ها می‌تواند به کاهش مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی، بدون ایجاد اختلال گسترده در روند آموزش، کمک کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی، جایگزینی آنها با حمل‌ونقل عمومی و پاک و توجه به معاینه فنی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش انتشار آلاینده‌ها دانست و افزود: کاهش تردد خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها، به‌ویژه در روز‌هایی که شرایط جوی پایدار است، می‌تواند به کاهش تولید آلاینده‌ها کمک کند.