دیوان محاسبات کشور در گزارشی با موضوع نحوه اجرای مأموریت‌های قانونی صندوق توسعه حمل‌ونقل اعلام کرد: این شرکت دولتی که با سرمایه اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین مالی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل تأسیس شده، با چالش‌های اساسی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: این شرکت دولتی که در سال ۱۳۹۸ با سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل کشور تأسیس شده، با چالش‌های اساسی مواجه است. از مجموع سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچ مبلغی تأمین نشد و عدم وصول منابع بودجه‌ای، حذف عملیاتی ظرفیت تهاتر نفت و عدم واریز سود سهام و حقوق قانونی از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول، موجب تضعیف بنیه مالی صندوق شده است.

بدهی‌های معوق شرکت‌های مشمول پرداخت سود به صندوق از جمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور، حداقل ۲ هزار میلیارد تومان است. تداوم این وضعیت، علاوه بر انحراف صندوق از اهداف تأسیس، موجب تضعیف ظرفیت تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد شد.