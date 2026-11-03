در راستای ارتقای سطح ایمنی و صیانت از سلامت ورزشکاران و گردشگران، مجوز استاندارد برای بهره برداری تله‌سیژ مجموعه گردشگری آلوارس سرعین به مدیریت مجموعه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در راستای صیانت از سلامت و ایمنی گردشگران و توسعه گردشگری استاندارد، مراسم تحویل گواهینامه استاندارد تجهیزات تله‌سیژ مجموعه گردشگری و پیست اسکی آلوارس سبلان برگزار شد تا این مجموعه پیشتاز، گام محکمی دیگر در مسیر ارتقای سطح کیفی خدمات خود بردارد.

منصور جلایر مدیرکل استاندارد استان اردبیل در این مراسم با تأکید بر اینکه تجهیزات تفریحی و شهربازی‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با جان و ایمنی مردم مشمول استاندارد اجباری هستند، گفت: بازرسی‌های فنی دقیق و مستمر از تمام تجهیزات تفریحی استان با حساسیت کامل انجام می‌شود.

وی افزود: با تلاش مدیریت مجموعه آلوارس و همکاری دستگاه‌های اجرایی مراحل ارزیابی انطباق و صدور مجوز بهره برداری تله‌سیژ آلوارس با موفقیت به اتمام رسید.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل با قدردانی از اهتمام مدیریت این مجموعه گردشگری در رعایت الزامات فنی و ایمنی تصریح کرد: استانداردسازی تجهیزات گردشگری و تفریحی گامی اساسی در توسعه پایدار گردشگری در منطقه نمونه گردشگری سرعین و ایجاد آرامش خاطر برای مسافران و گردشگران است.

باقر باقرزاده، فرماندار سرعین نیز در این مراسم بر اهمیت توسعه همکاری‌ها برای ارتقای ضریب ایمنی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت: سرعین به عنوان قطب گردشگری کشور نیازمند بالاترین استاندارد‌های ایمنی و خدماتی است و وجود تجهیزات استاندارد، اعتبار و امنیت این منطقه را دوچندان می‌کند.

مجموعه گردشگری و پیست اسکی آلوارس سبلان به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی استان اردبیل و شمال‌غرب کشور، همواره نگاهژ ویژه‌ای به مقوله ایمنی، پایش مستمر تجهیزات و انطباق با آخرین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی داشته است. تمدید این گواهینامه، بار دیگر بر رویکرد مسئولانه مدیریت مجموعه در صیانت از جان و آرامش گردشگران، ورزشکاران و عموم شهروندان مهر تأیید می‌زند.