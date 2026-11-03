به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در رشت ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۱۳ آبان در ۳ مسیر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری این مسیر‌ها را به این شرح اعلام کرد:

مسیر شماره یک: سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب

مسیر شماره ۲: دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب

و مسیر شماره ۳: مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، میدان شهدای ذهاب.

وی افزود: در این مراسم دکتر حشمت‌الله قنبری استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام سخنرانی خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه امسال شعار محوری یوم‌الله سیزدهم آبان «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام شده است گفت: این راهپیمایی فردا در گیلان در ۶۲ نقطه استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری افزود: زنگ استکبارستیزی هم صبح فردا چهارشنبه در مدارس سراسر استان گیلان نواخته خواهد شد.