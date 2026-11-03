معاون علمی رئیس‌ جمهور از سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی برای احداث برج فناوری تلکام در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و کاهش فاصله فناوری کشور با جهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، صبح امروز در مراسم تفاهم نامه معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد ، با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس این قانون، شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند بخشی از منابع خود را در حوزه تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های علم و فناوری کشور، از جمله پارک‌های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: در همین چارچوب، تفاهم‌نامه‌ای میان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر همراه اول و دانشگاه تهران برای احداث برج فناوری تلکام به امضا رسید که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۲ هزار میلیارد تومان است.

افشین با تأکید بر نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) در توسعه فناوری اظهار داشت : این صندوق‌ها صرفاً سرمایه‌گذار مالی نیستند، بلکه با اتکا به بازار و ظرفیت شرکت‌های مادر، زمینه شناسایی فناوری‌های نو، توسعه نوآوری و رقابت‌پذیری شرکت‌ها را فراهم می‌کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اجرای مرحله‌ای طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: باید از طولانی‌شدن اجرای طرح ها جلوگیری کرد تا منابع مالی در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند و آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها هرچه سریع‌تر نمایان شود.

وی همچنین اعتبار مالیاتی را ابزاری هدفمند برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فناوری‌های اولویت‌دار دانست و افزود: در این سازوکار، دولت با واگذاری اختیار تشخیص حوزه‌های سرمایه‌گذاری به بخش تخصصی علم و فناوری، منابع مالیاتی را به سمت طرح‌هایی هدایت می‌کند که می‌توانند در آینده به خلق ثروت، افزایش اقتدار و ارتقای توان فناوری کشور منجر شوند.

افشین تأکید کرد: هدف از تخصیص اعتبار مالیاتی، صرفاً حمایت مالی نیست، بلکه هدایت برنامه‌ریزی‌شده سرمایه‌ها برای کاهش فاصله فناوری کشور با جهان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است.