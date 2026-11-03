اردوگاه دین‌پایه کرامت قم در گزارش عملکرد شش‌ماهه خود از اشتغال ۴۲۰ نفر از مددجویان بهبودیافته خبر داد؛ اقدامی که با هدف توانمندسازی اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت پایدار این افراد به جامعه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس گزارش شش‌ماهه اشتغال‌زایی اردوگاه دین‌پایه کرامت (دهکده امید و تندرستی کرامت)، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور، ۲۳۰ نفر در این مجموعه پذیرش شده‌اند و در مجموع ۴۲۰ نفر از مددجویان در حوزه‌های مختلف شغلی مشغول به کار هستند.

بر اساس این گزارش، اشتغال پایدار با سهم ۳۷ درصدی، بیشترین سهم را در مسیر اشتغال مددجویان به خود اختصاص داده است. همچنین ۲۲ درصد افراد در مرحله آموزش و مهارت‌آموزی، ۱۵ درصد در حوزه خوداشتغالی و کارآفرینی و ۱۳ درصد در مشاغل داخلی مجموعه فعالیت دارند و ۱۳ درصد نیز در سایر بخش‌ها قرار گرفته‌اند.

میانگین درآمد ماهانه افراد شاغل نیز ۲۱ میلیون تومان اعلام شده است. این مجموعه با همکاری کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی مختلف، زمینه اشتغال مددجویان را فراهم کرده است.

اشتغال مددجویان در این مجموعه به همکاری با واحد‌های صنعتی محدود نیست و افراد در ۴۳ حوزه شغلی مختلف از جمله گلخانه، دامداری، گاوداری، پرورش شتر و شترمرغ، زنبورداری، فرآوری محصولات، خشک‌پزی، تولید لبنیات، قنادی، رستوران و کافه، فروشگاه، انبارداری و امور اداری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمانی، قرارداد‌های واقعی و پرداخت حقوق متناسب با نوع شغل و سابقه کاری از جمله شرایط پیش‌بینی‌شده برای اشتغال مددجویان است.

همچنین ۱۲ نفر از خانواده‌های مددجویان در بخش صیانت و فعالیت‌هایی همچون خاک‌برداری، فضای سبز، نظافت و خدمات، زمینه خوداشتغالی و کسب درآمد را پیدا کرده‌اند.

اردوگاه دین‌پایه کرامت با راه‌اندازی ۱۶ کارگاه توانمندسازی در زمینه مهارت‌های شغلی، کارآفرینی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی، آموزش و آماده‌سازی مددجویان برای ورود به بازار کار را دنبال می‌کند.

افزایش مهارت‌های حرفه‌ای، تقویت اعتمادبه‌نفس، دستیابی به استقلال مالی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله دستاورد‌های این برنامه اشتغال‌زایی عنوان شده است؛ برنامه‌ای که با پیوند دادن فرایند درمان و بهبودی به آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال، زمینه بازگشت مؤثرتر افراد به زندگی اجتماعی را فراهم می‌کند.