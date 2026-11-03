رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲حادثه رانندگی در جاده های استان ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

حوادث رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

حوادث رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: نخستین حادثه بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در منطقه کوشک دشمن‌زیاری رخ داد که در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: دومین حادثه نیز در محدوده پارک مهرورزی شهر یاسوج، بر اثر برخورد ۲دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پراید رخ داد.

‌وی ادامه داد: در این حادثه نیز یک نفر بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.