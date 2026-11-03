رئیس سیما فیلم در تریبون بین‌المللی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، از حق ایران برای زندگی در استقلال و آزادی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان نیز بتوانند آزاد و مستقل فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی نقویان، رئیس سیما فیلم، پس از دریافت جایزه بهترین سریال سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه برای مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، با اشاره به شرایط تولید این اثر گفت: این سریال در جریان جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران تولید و پخش شده است.

وی با تأکید بر شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» از حق ملت ایران برای استقلال و آزادی گفت: تمام دشمنی‌ها با ایران برای این است که می‌خواهد مستقل و آزاد باشد.

نقویان ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان نیز بتوانند آزادانه و مستقل فعالیت داشته باشند.

این جایزه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ، در شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو، پایتخت سریلانکا، به مهدی نقویان به‌عنوان نماینده سازمان صداوسیما اهدا شد.