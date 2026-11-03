رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از اجرای قوانین مرتبط با توسعه فعالیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی با وجود مزایای آن، با موانع و پیچیدگی‌هایی همراه است و برای اجرای مؤثر و نهادینه شدن این قانون، حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول ضروری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، امروز در مراسم تفاهم نامه معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک فناوری دانشگاه تهران که در محل این پارک برگزار شد با اشاره به دشواری‌های اجرای برخی قوانین و مقررات در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت : در دو سال اخیر، برای رفع موانع اجرای ماده ۱۴، جلسات متعددی با کمیسیون‌های مختلف برگزار شد تا ضرورت اجرای قانون و انطباق اقدامات دانشگاه با مفاد آن تبیین شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز با پیچیدگی‌هایی همراه است و رفع این موانع می‌تواند موجب دلگرمی شرکت‌ها و فعالان این حوزه شود.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به طولانی شدن روند توافق‌نامه‌های مرتبط با این موضوع گفت: برخی توافق‌نامه‌ها پس از چندین ماه پیگیری، رفت‌وآمد و اصلاح، سرانجام به امضا رسیده‌اند که این روند نشان‌دهنده ضرورت تسهیل فرایند‌های اجرایی است.

امید با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، بر تداوم پشتیبانی مسئولان برای اجرای قانون تأکید کرد و گفت: برای نهادینه شدن این موضوع، بیش از پیش به تلاش و حمایت همه‌جانبه نیاز داریم و انتظار می‌رود مسئولان متولی این حوزه نیز حمایت خود را ادامه دهند.

وی همراهی دولت و حمایت رئیس‌جمهور از این مسیر را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد با استمرار این حمایت‌ها، برنامه‌های دانشگاه تهران در حوزه توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه با قوت بیشتری دنبال شود.